Silkair meldet Oktoberzahlen

Silk Air Airbus A319 (Foto: Silk Air)

Silkair konnte im Oktober 2020 lediglich 5,2 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, Corona bedingt waren das 99,2 Prozent weniger als im Vorjahresoktober.

Bei Silkair zeichnete sich auch im Oktober keine Verbesserung bei den Passagierzahlen ab, wegen der Corona Krise flogen praktische keine Passagiere mit der Low-Cost-Tochter von Singapore Airlines. Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresoktober um 98,2 Prozent auf 17,2 Millionen Sitzplatzkilometer reduziert. Die Nachfrage ist um 99,2 Prozent auf 5,8 Millionen Sitzplatzkilometer zurückgegangen. Die Auslastung der Flüge lag bei tiefen 33,7 Prozent, das waren 46 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresoktober.