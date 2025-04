Condor mit neuen Erstflügen

Condor Airbus A320-200 (Foto: Condor)

Weitere City-Flüge heben ab: Am Sonntag, den 30. März 2025, nahm Condor ihre Städteverbindungen von Frankfurt am Main nach München, Wien und Zürich auf.

Den Tagesauftakt machte der Erstflug nach Zürich (ZRH), der unter der Flugnummer DE4311 gegen 06:15 Uhr von Frankfurt startete. Eine gute halbe Stunde später, gegen 06:50 Uhr, hob der Condor Flug DE4427 zum Erstflug von Frankfurt nach München (MUC) ab. Die erste Maschine von Frankfurt nach Wien (VIE) startete mit der Flugnummer DE4349 am Nachmittag gegen 14:50 Uhr. Mit dem Start dieser Erstflüge haben Gäste ab sofort die Möglichkeit, zweimal täglich mit Condor von Frankfurt nach München und Zürich zu fliegen, Wien steht ab der Mainmetropole einmal täglich auf dem Flugplan.

„Nach dem erfolgreichen Start unserer neuen City-Flüge mit Berlin und Hamburg Anfang März, nimmt das Condor City-Netz mit der Aufnahme von gleich drei weiteren Verbindungen weiter Form an und macht uns als Airline noch attraktiver für Privat-, Geschäfts- und Anschlussreisende zugleich“, so Peter Gerber, CEO von Condor. „Darüber hinaus freuen wir uns sehr, dass wir künftig an den Flughäfen Wien und Zürich mit jeweils einer fest stationierten Maschine Präsenz zeigen können.“

Angebot an Bord

Auf den neuen Verbindungen kommen unter anderem werksneue Flugzeuge des Typs Airbus A320neo und A321neo zum Einsatz. An Bord erwartet Gäste eine Zwei-Klassen-Konfiguration mit Business Class und Economy Class. Als Verpflegung werden in der Business Class Getränke sowie ein hochwertiger Snack gereicht, in der Economy Class erhalten Gäste ein kostenfreies Wasser sowie eine süße Aufmerksamkeit.

Weitere europäische Condor City-Ziele

Die Aufnahme der Flugverbindung nach München komplettiert das innerdeutsche Flugangebot von Condor, das neben der bayerischen Hauptstadt auch Hamburg und Berlin mit Frankfurt und damit mit dem Condor Langstreckennetz verbindet. Wien und Zürich bilden den Startschuss der europäischen City-Ziele. Auf sie folgen bereits am 5. April 2025 Rom (FCO) und Palermo (PMO). Die beiden italienischen Ziele werden ab Anfang April einmal täglich angeboten. Palermo ist dann mit einem Zwischenstopp in Rom ab Frankfurt zu erreichen. Ab Mai werden dann auch Flüge nach Mailand (MXP) sowie Paris (CDG) angeboten.

