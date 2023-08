China Eastern fliegt von Hamburg nach Shanghai

Ab dem 30. August 2011 wird China Eastern Airlines von Hamburg mit einem kurzen Zwischenstopp in Frankfurt nach Shanghai fliegen.

Der Airbus A330-200 von China Eastern wird immer dienstags um 12.30 Uhr in Hamburg starten und unter der Flugnummer MU 298 Shanghai um 7.00 Uhr Ortszeit am nächsten Tag nach einem kurzen Halt in Frankfurt erreichen. Der auf der neuen Strecke eingesetzte Airbus A330-200 ist mit 24 Plätzen in der Business Class und 238 Sitzen in der Economy Class ausgestattet. In Shanghai startet China Eastern montags um 23.55 Uhr mit der Flugnummer MU 297, Ankunft in Frankfurt ist um 6.05 Uhr Ortszeit am nächsten Tag. Nach einem kurzen Zwischenstopp landet der Airbus um 8.50 Uhr in Hamburg.