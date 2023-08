China Eastern erweitert Cargo Holdings mit Great Wall

China Eastern Airlines hat einen 51 Prozent Anteil an der Cargo Airline Great Wall erstanden.

Der Anteil, der zuvor China Aerospace Science and Technology Corp. gehörte, wurde anscheinend auf Geheiss der staatlichen Assets Supervision and Administration Commission, die grösste Aktionärin sowohl der CEA als auch der CASTC, an China Eastern Airlines übergeben. CEA sagte, sie werde Great Wall in ihre China Cargo Airlines Tochtergesellschaft und auch in Shanghai Airlines Cargo integrieren. Great Wall wurde 2005 mit US$175,5 Millionen aufgebaut. Sie betreibt drei 747-400F.