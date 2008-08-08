Lufthansa Chef appelliert an streikende Piloten

Wolfgang Mayrhuber fordert die Piloten der Lufthansa CutyLine auf, zurück an den Verhandlungstisch zu kommen.

Die Flugzeugführer von Lufthansa CityLine befinden sich seit gestern im Ausstand. Die Lufthansa musste gestern 360 Europa Flüge absagen und heute werden wohl weitere 140 Flüge ausfallen. Die Piloten der Tochterunternehmung CityLine fordern eine weitere Annäherung ihres Lohnniveaus an das der Lufthansa Piloten. Der Geschäftsführer Wolfgang Mayrhuber betonte jedoch, dass die Piloten der Regionaltochter bereits 20 bis 25 Prozent mehr verdienen als deren Kollegen im europäischen Vergleich und bittet die Gewerkschaft wieder an den Verhandlungstisch zurück zu kommen. Der befristete Ausstand geht noch bis heute Mittag.