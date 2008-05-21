Vereinigung Cockpit ruft zu Warnstreiks auf

Überraschend ordnete die Vereinigung Cockpit für heute, Mittwochmorgen, einen kurzen Warnstreik an. Betroffen waren Flüge von Eurowings, Germanwings und Lufthansa CityLine.

Überraschend ordnete die Vereinigung Cockpit für heute, Mittwochmorgen, einen kurzen Warnstreik an. Betroffen waren Flüge von Eurowings, Germanwings und Lufthansa CitLline.