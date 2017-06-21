Ferientour am Flughafen Leipzig Halle

Airport Leipzig Halle (Foto: Flughafen Leipzig/Halle)

Der Besucherservice des Flughafens Leipzig Halle bietet während den lokalen Sommerferien montags bis freitags für alle Ferienkinder zusätzliche Erlebnistouren an.

Während der zweistündigen Rundfahrt lässt sich ein aufschlussreicher Blick hinter die Kulissen des Airports werfen. Die Tour startet im zentralen Check-in-Bereich am

Schalter "Flughafen-Führungen". Im weiteren Verlauf wird das Airport-Geschehen im Terminal und auf dem Vorfeld gezeigt. So erleben die Tourteilnehmer den Flugbetrieb und das Geschehen rund um die Flugzeuge hautnah. Beim Besuch der Flughafenfeuerwehr kann die eindrucksvolle Einsatztechnik bestaunt werden. Während der Führung wird Wissenswertes zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Flughafens Leipzig/Halle vermittelt. Höhepunkt dieses Ferienerlebnisses ist die rasante Busfahrt über eine der Start- und Landebahnen.

Ferientouren – Termine und Preise

Die Ferientouren finden in der Zeit vom 26. Juni bis zum 09. August montags bis freitags immer 13:30 Uhr statt. Sie können direkt beim Besucherservice des Leipzig/Halle Airports zum Preis von acht Euro pro Person gebucht werden.

Für die Teilnahme an einer der Touren sind eine Voranmeldung sowie das Mitführen des Personalausweises (Personen ab 16 Jahre) erforderlich. Anmeldung direkt über ein Buchungs-Tool, Kontakt per E-Mail oder Tel.: 0341 224 1414 (täglich 09:00 bis 17:00 Uhr).

Flughafen Leipzig Halle