Leipzig und Dresden mit mehr Passagieren

Airport Leipzig Halle (Foto: Flughafen Leipzig/Halle)

In den ersten neun Monaten dieses Jahres wurden an den Flughäfen Leipzig Halle und Dresden insgesamt 3.116.519 Fluggäste gezählt.

Dies entspricht einem Zuwachs von 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der Flugbewegungen stieg um 3,8 Prozent auf 74.122 Starts und Landungen. Am Flughafen Leipzig/Halle erhöhte sich die Zahl der Passagiere von Januar bis September um 6,9 Prozent und stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 1.819.955. Mit 51.295 Flugbewegungen wuchs das Verkehrsaufkommen um 6,8 Prozent. Der Luftfracht-Umschlag an Deutschlands zweitgrößtem Luftfrachtdrehkreuz verzeichnete in den ersten neun Monaten mit 828.163,1 Tonnen einen Zuwachs von 7,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit setzt sich das Wachstum am fünftgrößten Frachtflughafen Europas im dreizehnten Jahr in Folge fort.

Am Flughafen Dresden konnte im Zeitraum Januar bis September mit 1.296.564 Fluggästen ein Zuwachs in Höhe von 4,1 Prozent ausgewiesen werden. Die Zahl der Starts und Landungen lag im selben Zeitraum mit 22.827 Flugbewegungen 2,3 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Linienflüge – auch Touristen an Bord

Getragen wird das Wachstum an beiden Flughäfen sowohl von der positiven Entwicklung des Linien- als auch Touristikverkehrs. Dabei verzeichneten nahezu alle angeflogenen touristischen Ziele eine erhöhte Nachfrage. Am Flughafen Leipzig/Halle stieg die Zahl der Fluggäste unter anderem nach Ägypten, Marokko, Tunesien, Italien sowie Bulgarien. Das Aufkommen am Flughafen Dresden verzeichnete insbesondere Zuwächse zu Zielen in Ägypten, Portugal und Griechenland.

Flughäfen Leipzig Dresden