Hohes Streikrisiko bei Cityline und Eurowings

Bei den beiden Lufthansa Töchtern Eurowings und Cityline besteht trotz der Verhandlungen von Lufthansa mit der Gewerkschaft ver.di ein Streikrisiko.

Die Pilotenvereinigung Cockpit kündigte an, bis Mitte der Woche über einen Arbeitskampf zu entscheiden.

Cityline und Eurowings boten ihren Piloten eine Lohnerhöhung von rund

sechs Prozent an. Für Cockpit war dies aber nicht akzeptabel. Die Piloten der Tochterairlines verdienen rund ein Viertel weniger, als die Piloten bei der Lufthansa.