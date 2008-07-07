Pilotenstreiks in Deutschland

Die Piloten von Eurowings und Lufthansa Cityline werden heute ihren Flugdienst während 24 Stunden nicht erbringen.

Die Piloten-Vertretung Vereinigung Cockpit (VC) gab am Sonntag bekannt, sie habe ihre Mitglieder bei beiden Tochterfirmen der Lufthansa zu Arbeitskampfmaßnahmen aufgerufen. Betroffen seien alle deutschen Standorte der beiden Fluggesellschaften Eurowings und Lufthansa Cityline, dabei werde eine Beeinträchtigung der Passagiere unumgänglich sein.

Bei einer Urabstimmung hatten die in der VC organisierten Piloten nahezu geschlossen für unbefristete Streiks votiert. Die Arbeitgeber hätten über Monate hinweg keine verhandlungsfähigen Vergütungsangebote vorgelegt, erklärte die VC.