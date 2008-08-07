Lufthansa steht Pilotenstreik bevor

Piloten der Lufthansatochter CityLine werden wahrscheinlich noch heute streiken, um ihre Lohnforderungen zu verdeutlichen.

Das sagte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit gestern. Der Streik soll heute beginnen und 36 Stunden dauern. Dabei werden bundesweit rund 360 Flüge ausfallen. Die CityLine Piloten haben in den letzten Wochen bereits einige Male Arbeitsniederlegungen veranstaltet, um die mehrere Monate dauernden Lohnverhandlungen voranzutreiben. Erst vor kurzen konnte Lufthansa einen Streik des Bodenpersonals durch eine Einigung mit der Gewerkschaft Ver.di beenden. Wegen dem Streik mussten letzte Woche hunderte Flüge storniert werden