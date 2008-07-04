Germanwings mit Flottenabbau

Die Niedrigpreis Fluggesellschaft wird ab November vier Flugzeuge aus dem Verkehr nehmen. Germanwings ist zu 50 Prozent im Besitz von Lufthansa.

Germanwings betreibt momentan eine Flotte von 29 Airbus A319 Flugzeugen. Der deutsche Low Cost Carrier sieht sich gezwungen, ab November vier Flugzeuge aus dem Liniendienst zu nehmen. Es ist noch nicht sicher ob die Flugzeuge weitervermietet werden oder verkauft werden. Die Unternehmung muss wegen den hohen Treibstoffpreisen unrentabler Winterstrecken einschränken. Über mögliche personelle Konsequenzen schweigt sich Germanwings aus.