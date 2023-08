Cathay Pacific meldet Gewinn

Die Fluggesellschaft aus Hongkong konnte in den ersten sechs Monaten einen Gewinn von 2.808 Millionen Hongkong Dollar (360 Millionen USD) erwirtschaften.

Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 13,2 Prozent auf 46,791 Milliarden HK Dollar (5,995 Milliarden USD). Der gemeldete Gewinn ist verglichen mit der gleichen Vorjahresperiode von 6.840 Millionen HK Dollar um 58,9 Prozent auf 2.808 Millionen Hongkong Dollar gesunken. Die Geschäftsleitung relativiert diesen Gewinnrückgang über die stark gestiegnen Treibstoffkosten. Cathay Pacific musste in den ersten sechs Monaten für das Kerosin ihrer Flugzeuge 49,5 Prozent tiefer in die Taschen greifen als in der gleichen Vorjahresperiode. Die guten Erträge sind durch eine hohe Nachfrage nach Business Class Flügen zustande gekommen.