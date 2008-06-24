CEO von Northwest spricht über Treibstoffpreise
24.06.2008 BGRO
Doug Steenland, Geschäftsführer von Northwest Airlines, zeigte vor einem Ausschuss des amerikanischen Senats äusserst besorgt über die hohen Treibstoffpreisen.
Doug Steenland, Präsident und CEO der US-amerikanischen Fluggesellschaft Northwest Airlines, liess gestern vor dem Unterausschuss des US-Abgeordnetenhauses erläutern, dass die US-amerikanischen Fluggesellschaften im Jahr 2008 voraussichtlich 61.2 Milliarden US-Dollar für Treibstoff ausgeben werden, das wären 20 Milliarden mehr als 2007.
Ausserdem prognostizierte Steenland für dieses Jahr Verluste der amerikanischen Fluggesellschaften in der Gesamthöhe von fast 10 Milliarden US-Dollar.
Er bezeichnete die Treibstoffpreise, die an den Ölpreis gebunden sind, als „ausser Kontrolle“ und sagte aus, dass die Flugindustrie vor einer ernsthaften Herausforderung steht und weiter schrumpfen wird, falls sich nichts an den momentanen Preisen ändert. Er behauptete weiter, dass durch die Grundlagen von Angebot und Nachfrage allein die gestiegenen Preise und die Preisschwankungen nicht erklärt werden können und appellierte an die Gesetzgeber, dass sie handeln sollen, indem sie die spekulativen Investitionen im Terminmarkt einschränken.