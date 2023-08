CEO von Northwest spricht über Treibstoffpreise

Doug Steenland, Geschäftsführer von Northwest Airlines, zeigte vor einem Ausschuss des amerikanischen Senats äusserst besorgt über die hohen Treibstoffpreisen.

Doug Steenland, Präsident und CEO der US-amerikanischen Fluggesellschaft Northwest Airlines, liess gestern vor dem Unterausschuss des US-Abgeordnetenhauses erläutern, dass die US-amerikanischen Fluggesellschaften im Jahr 2008 voraussichtlich 61.2 Milliarden US-Dollar für Treibstoff ausgeben werden, das wären 20 Milliarden mehr als 2007.

Ausserdem prognostizierte Steenland für dieses Jahr Verluste der amerikanischen Fluggesellschaften in der Gesamthöhe von fast 10 Milliarden US-Dollar.