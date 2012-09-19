Cathay Pacific meldet mehr Passagiere

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat August 2012 2,610 Millionen Passagiere transportiert, gegenüber dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Plus von 4 Prozentpunkten.

Das Angebot wurde um drei Prozentpunkte auf 11,095 Milliarden Sitzplatzkilometer erweitert. Die Nachfrage verbesserte sich um 1,6 Prozentpunkte auf 9,251 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge ging gegenüber dem Vorjahresaugust um 1,1 Prozentpunkte auf immer noch solide 83,1 Prozent zurück. Die transportierte Fracht ist um 6,9 Prozentpunkte auf 122.351 Tonnen zurück gegangen, die Frachtauslastung lag bei 61,9 Prozent, was einer Verschlechterung von drei Prozentpunkten entspricht.