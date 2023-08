British Airways plant Business-Linie zwischen London und New York

British Airways will ab Herbst 2009 einen Business-Only Service zwischen den Städten London und New York mit Zwischenlandung in Irland anbieten.

Die Airline plant täglich zwei Flüge mit einem 32-Sitzer ab London City. Da die Startbahn auf diesem Flughafen nicht lang genug ist, um mit vollgetankter Maschine abzuheben, sollen die Flüge nach New York in Shannon Airport, Irland, zwischenlanden um nochmals Kerosin zu tanken. Gleichzeitig können die Passagiere bereits dort ihren Einreisecheck für die USA durchführen und ersparen sich die Wartezeiten am Flughafen in New York. Die Rückflüge sind Non-Stop. BA glaubt, dass das erleichterte Einreiseverfahren sowie die zentrale Lage des London City Flughafens ihr einen erheblichen Vorteil gegenüber ihrer Konkurrenz verschafft. Premium Airlines wie Silverjet, EOS und MaxJet hatten mit ihren Transatlantik-Business-Flügen bislang wenig Erfolg.