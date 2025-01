Embraer verkauft weitere A-29 Super Tucano

Embraer A-29 Super Tucano (Foto: Embraer)

Embraer kann vier weitere A-29 Super Tucano an einen nicht genannten Kunden in Afrika verkaufen, damit setzen bereits sechs afrikanische Länder auf den Super Tucano.

Embraer hat am 31. Dezember 2024 einen Vertrag über den Verkauf von vier leichten Angriffs- und fortgeschrittenen Trainingsflugzeugen des Typs A-29 Super Tucano an einen nicht genannten Kunden in Afrika unterzeichnet. Die Super Tucanos werden in dem Land neben der Schulung von Piloten für unterschiedlichste Aufgaben herbeigezogen, darunter fallen die Grenzüberwachung und Aufgaben als leichtes Angriffsflugzeug.

Bosco da Costa Junior, Präsident und CEO von Embraer Defense & Security sagte zu dem Verkauf:

Die A-29 Super Tucano ist ein äußerst vielseitiges Flugzeug, das die anspruchsvollsten Missionen unter den anspruchsvollsten Bedingungen durchführen kann. Es ist das weltweit führende Flugzeug seiner Kategorie, da es eine kampferprobte Erfolgsbilanz mit fortschrittlicher Technologie kombiniert.

Die A-29 Super Tucano ist mit über 290 Bestellungen und mehr als 570.000 Flugstunden, davon 60.000 im Kampfeinsatz, das weltweit führende Flugzeug in seiner Kategorie. Im Jahr 2024 kündigte Embraer neue Verkäufe der Super Tucano an die portugiesische Luftwaffe (A-29N), die uruguayische Luftwaffe und die paraguayische Luftwaffe an.