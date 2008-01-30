As 332 Super Puma

Übersicht über den As 332 Super Puma

Der AS 332 Super Puma von Aérospatiale heute Eurocopter ist der Nachfolger des mittleren Transporthelikopter SA 330 Puma. Am 13. September 1978 startete der Super Puma zu seinem Jungfernflug, angetrieben von zwei Wellenturbinen mit 1611 PS kann der AS 332 Super Puma bis zu 4500 kg Aussenlasten transportieren. Gegenüber seinem Vorgänger wurde der Rumpf leicht verlängert, das Einziehfahrwerk wurde beibehalten und das Rotorsystem musste an die stärkeren Triebwerke angepasst werden und ist neu aus Glasfaserkunststoff mit Kohlenstoffversteifungen und Moltopren-Verfüllung aufgebaut. Die Zelle des Pumas ist in herkömmlicher Aluminiumbauweise konstruiert, kritische Rumpfbereiche sind mit Titan beplankt. Der vielseitige Hubschrauber ist bei zivilen Betreibern, wie beim Militär gleichermaßen beliebt. Unter Sichtflugbedingungen kann der Super Puma von einem Piloten geflogen werden, bei schlechtem Wetter unter Instrumentenflugbedingungen wird der Helikopter von einer Zweimann-Besatzung geflogen.

As 332 Super Puma (Archiv: Robert Kühni)

Technische Daten As 332 Super Puma

Hersteller: Aérospatiale, Eurocopter, Frankreich-Deutschland

Verwendung: Mittelschwerer Transport- und Mehrzweckhubschrauber

Antrieb: Zwei Wellenturbinen Turboméca Makila 1A1

Leistung: je 1904 Wellen-PS (1400 kW)

Besatzung: 1-2 Piloten

Passagiere: bis zu 24 Passagiere, Militärversion bis zu 25 voll ausgerüstete Soldaten

Erstflug: 13. September 1978