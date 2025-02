Super Puma Display Termine 2025

Schweizer Luftwaffe Super Puma (Foto: VBS)

Das Super Puma Display Team der Schweizer Luftwaffe hat kürzlich seine Agenda für die Vorführsaison 2025 veröffentlicht.

Einen ersten Einsatz in diesem Jahr hat das Team bereits hinter sich, am 1. Februar wurde das eindrückliche Programm mit dem grossen Transporthelikopter anlässlich des FIS Skicross Weltcuprennens über den Skipisten von Veysonnaz gezeigt. Nach dem Trainingskurs des Team Ende März / Anfang April wird es in der Schweiz ein Dutzend Vorführungen geben, drei davon an nicht-öffentlichen Armeeanlässen. Das im letzten Jahr angekündigte Sparprogramm inklusive Reduktionen bei den Displayteams hat auch im Jahresprogramm des Super Puma Display Teams Spuren hinterlassen. Anders als in den letzten Jahren ist kein Einsatz im Ausland vorgesehen.

Termine der Super Puma Vorführungen

24. März – 04. April Alpnach Trainingskurs Super Puma Display Team

25. April Alpnach TdA FS81 (nicht öffentlich)

12. Juni. Emmen Brevetierung Militärpiloten (nicht öffentlich)

15. Juni Hemberg Bergrennen

28. Juni Interlaken Trucker & Country Festival

19. Juli Torny-le-Grand Giron de jeunesse Glânoise

30. Juli Samedan JULA Jugendlager 2025

02. August Leuggern Loorholzer Modellflugtage

17. August Hausen a.A. Flugplatzfest

07. September Langenthal Flügerchilbi

13. September Sitterdorf AIRlebnistage

28. September Illnau Radcross

10. Oktober Alpnach TdA FS81 (nicht öffentlich)

SkyNews