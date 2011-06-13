Indonesien kauft Tucano Kampfflugzeuge

Die Luftwaffe Indonesiens hat bei Embraer acht EMB-314 Super Tucanos in Auftrag gegeben.

Die leichten Erdkampfflugzeuge werden ab 2012 von Brasilien an Indonesiens Luftwaffe geliefert. Indonesien will mit den leichten Turboprop Kampfflugzeugen die alternden Rockwell OV-10 Bronco Erdkampfflugzeuge ersetzen. Die Super Tucanos können von unbefestigten Flugplätzen aus eingesetzt werden und sind mit zwei 12,7 mm Maschinengewehren bewaffnet. Neben den MGs können die Kampfflugzeuge aus Brasilien auch mit unterschiedlichen Luft Boden Waffen behängt werden. Bereits im November 2010 wurde der Super Tucano als Sieger der Ausschreibung für den Bronco Ersatz bekannt gegeben.