Indonesien bestellt T-50 Jets
30.05.2011 BGRO
Indonesiens Luftwaffe hat in Südkorea sechzehn T-50 Golden Eagle Jettrainer bestellt und wird damit erster Exportkunde für den leistungsfähigen Jet.Der Auftragswert entspricht einer Summe von 400 Millionen US Dollar, der südkoreanische Flugzeugproduzent KAI konnte sich mit ihrem T-50 Golden Eagle gegen den L-159 von Aero Vodochody und den Yak-130 von Yakovlev durchsetzen. Die sechzehn bestellten Maschinen werden alle im KAI Werk in Sacheon produziert und teilfertig an Indonesien geliefert, wo sie schliesslich bei IAe zusammengebaut werden. Die T-50 Trainingsmaschinen werden in Indonesien über die nächsten Jahre die Hawk 53 von BAE Systems ersetzen.