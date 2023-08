Australiens F/A-18F Super Hornets ausgeliefert

Boeing hat am 21. Oktober 2011 bekannt gegeben, dass alle 24 F/A-18F Super Hornets an die Royal Australian Air Force ausgeliefert wurden.

Die letzten vier von vierundzwanzig Super Hornets sind am 21. Oktober 2011 auf dem Stützpunkt Amberley eingetroffen. Im März 2007 äusserte Australien den Wunsch Super Hornet Jets bei Boeing in Auftrag zu geben, die ersten Jets fünf Jets sind bereits am 26. März 2010 in Australien eingetroffen. Die F/A-18F Super Hornet wurden als Ersatz für die F-111 beschafft.

VIDEO: F/A-18F Super Hornet der Luftwaffe Australiens in Aktion