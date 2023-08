Embraer lieferte 244 Jets aus

Der brasilianische Flugzeugproduzent Embraer konnte im letzten Jahr 244 Flugzeuge ausliefern.

Im vierten Quartal lieferte Embraer 26 Verkehrsflugzeuge, 61 Executive Jets und vier Maschinen an militärische Betreiber aus. Für den Rüstungssektor konnte Embraer im vierten Quartal sechs Super Tucano Militärtrainer ausliefern. Im 2009 konnte der Flugzeugproduzent aus Brasilien 122 Verkehrsmaschinen an die Airlines ausliefern, 115 Executive Jets gingen an Pivate- oder Businessjetbetreiber und sieben Maschinen aus diesen beiden Segmenten gelangten an Militärbetreiber. Embraer meldet einen Bestellungsüberhang von 16,6 Milliarden US Dollar.