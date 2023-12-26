China Southern meldet soliden November

China Southern Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: China Southern Airlines)

Mit China Southern Airlines flogen im Berichtsmonat November 2023 insgesamt 10,587 Millionen Passagiere, im Vorjahresnovember waren es wegen Corona lediglich 2,856 Millionen Passagiere.

China hat Ende 2022 seine verfehlte Coronapolitik aufgegeben, damit entwickelte sich auch bei China Southern Airlines der Luftverkehr wieder positiv. Die Nachfrage erreichte im November 2023 bei China Southern 20,706 Milliarden Sitzplatzkilometer, das waren 325 Prozent mehr als im November 2022. Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresnovember um 253 Prozent auf 26,235 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Sitzplatzauslastung lag bei 78,9 Prozent, das waren 13,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresnovember.

Die Frachttonnagen sind verglichen mit dem Vorjahresnovember um 56,8 Prozent angestiegen, China Southern transportierte im November 2023 insgesamt 153 Tausend Tonnen Luftfracht. Die Frachtauslastung betrug dabei 52,7 Prozent, verglichen mit dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Minus von dreizehn Prozentpunkten.