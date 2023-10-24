China Southern meldet Septemberzahlen

China Southern Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: China Southern Airlines)

Mit China Southern Airlines flogen im Berichtsmonat September 2023 insgesamt 12,093 Millionen Passagiere, das waren 125 Prozent mehr als im Vorjahresseptember.

China hat seine verfehlte Coronapolitik Ende 2022 aufgegeben, damit entwickelte sich auch bei China Southern der Luftverkehr wieder positiv. Die Nachfrage erreichte im September 2023 bei China Southern 21,815 Milliarden Sitzplatzkilometer, das waren 160 Prozent mehr als im September 2022. Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresseptember um126 Prozent auf 27,717 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Sitzplatzauslastung lag bei 78,7 Prozent, das waren 10 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresseptember.

Die Frachttonnagen sind verglichen mit dem Vorjahresseptember um zehn Prozent angestiegen, China Southern transportierte im September 2023 insgesamt 149,72 Tausend Tonnen Luftfracht. Die Frachtauslastung betrug dabei 51 Prozent, verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Minus von 9,4 Prozentpunkten.