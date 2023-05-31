Aprilzahlen bei China Southern

China Southern Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: China Southern Airlines)

Mit China Southern Airlines flogen im Berichtsmonat April 2023 insgesamt 11,320 Millionen Passagiere, das waren 406 Prozent mehr als im Vorjahresapril.

China hat seine verfehlte Coronapolitik Ende 2022 aufgegeben, damit entwickelt sich auch der Luftverkehr wieder positiv. Die Nachfrage erreichte im April 2023 bei China Southern 18,917 Milliarden Sitzplatzkilometer, das waren 411 Prozent mehr als im April 2022. Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresapril um 285 Prozent auf 24,909 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Sitzplatzauslastung lag bei 76 Prozent, das waren 18,7 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresapril.

Die Frachttonnagen sind verglichen mit dem Vorjahresapril um 20,8 Prozent angestiegen, China Southern transportierte im April 2023 insgesamt 115,8 Tausend Tonnen Luftfracht.