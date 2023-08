Bombardier Aerospace meldet solide Zahlen

Bombardier Aerospace konnte im vierten Quartal 2011 bei einem Umsatz von 2 Milliarden US Dollar einen EBIT Gewinn von 127 Millionen US Dollar erwirtschaften.

Im 2011 erwirtschaftet Bombardier im Flugzeugbau einen Umsatz von 8,6 Milliarden US Dollar, dabei wies die Unternehmung einen EBITA Gewinn von 697 Millionen aus. Der Vorsteuergewinn lag im Fiskaljahr 2011 bei 502 Millionen US Dollar. Den Cash Flow gibt Bombardier fürs 2011 mit 453 Millionen US Dollar an. Bombardier Aerospace hat im Flugzeugbau einen Bestellüberhang von 22 Milliarden US Dollar, was bei der heutigen Produktion gut zweieinhalb Jahren entspricht. Der Flugzeugproduzent konnte im 2011 245 Flugzeuge ausliefern.