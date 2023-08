American Boeing 757 kommt von Piste ab

Am 29. Dezember 2010 konnte eine Boeing 757-200 von American Airlines in Jackson Hole nach der Landung nicht vor dem Pistenende gestoppt werden, die Flugzeuginsassen kamen mit dem Schrecken davon.

