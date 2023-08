Alpenrundflüge mit dem Airbus A380

Nach der Taufe des zweiten Lufthansa Airbus A380 wird der Superjumbo ab München zwei Alpenrundflüge absolvieren.

Am 28. Juli wird der zweite Airbus A380 von Lufthansa auf dem Flughafen München auf den Namen München getauft und hebt anschliessend mit Passagieren zu zwei Alpenrundflügen ab, die jeweils etwa eine Stunde und dreissig Minuten dauern werden. Die Preise für die Rundflüge beginnen bei 99 Euro für einen Gangplatz in der Economy Klasse und reichen bis 999 Euro für einen Fensterplatz in der Ersten Klasse im Oberdeck. Bei dem zweiten A380 der Lufthansa handelt es sich um die Seriennummer MSN041, die Maschine hört auf die Immatrikulation D-AIMB.