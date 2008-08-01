Embraer meldet gute Quartalszahlen

Der brasilianische Flugzeugbauer kann im zweiten Quartal seinen Gewinn um 120 Prozent auf 110 Millionen US Dollar ausbauen.

Laut Embraer kam der kräftige Gewinnanstieg wegen guten Verkäufen in den Segmenten der midsize Jets und den Geschäftsreiseflugzeugen zu Stande. Im zweiten Quartal erwirtschaftete die Unternehmung einen Umsatz von 1,7 Milliarden Dollar, das entspricht einem Plus von 22 Prozent. Im zweiten Quartal wurden beim drittgrössten Flugzeugbauer 52 Maschinen ausgeliefert.