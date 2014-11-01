Fokker D VII

Fokker D. VII (Archiv: Eberhard Kranz)

Fokker D VII, Herstellerland: Deutschland Die Fokker D VII gilt als das beste deutsche Jagdflugzeug im ersten Weltkrieg. Nach dem Krieg erfuhr der Jäger zahlreiche Anpassungen, welche seine Leistung erheblich steigerten. Spannweite: 8,90 m, Länge: 6,95 m, Maximales abfluggewicht: 862 kg

Die Fokker D VII kam im April 1918 an der Westfront zum Einsatz, die Alliierten Luftmächte konnten sich glücklich schätzen, dass bis Juli 1918 nur 407 leistungsstarke Jäger im Dienst waren. Heute gilt die Fokker D VII als das beste deutsche Jagdflugzeug des Ersten Weltkriegs. Am 17. September 1917 ging die Bestellung für ein neues Jagdflugzeug ein und bereits im Dezember startete der Prototyp V 11 zu seinem Jungfernflug. Die Maschine wurde von einem 160 PS starken Reihenmotor angetrieben. Im Flugverhalten zeigte das Flugzeug eine unbefriedigende Richtungsstabilität, man musste den Rumpf verlängern und andere kleinere Veränderungen in die Endproduktion einfliessen lassen. Aus der V 11 entstand die Fokker D VII. Das neue Jagdflugzeug wurde in den Fokker Werken und in zwei Fabriken von Albatros hergestellt. Nach dem Krieg erfuhr der ausgezeichnete Jäger zahlreiche Anpassungen und Leistungssteigerungen, dies führte dazu, dass die D VII bei vielen Luftwaffen in grossen Stückzahlen in Betrieb war. Die Bewaffnung bestand aus zwei nach vorne feuernden 7,92 mm 08/15 Maschinengewehren.

Technische Daten Fokker D VII

Hersteller: Fokker, Deutschland Verwendung: Einsitziges Jagdflugzeug Antrieb: Ein Mercedes D III, mit sechs Zylinder, wassergekühlter Reihenmotor. Leistung: 160 PS Besatzung: 1 Pilot Erstflug: Dezember 1917, Prototyp V 11

Länge 6,95 m Spannweite 8,90 m Höhe 2,75 m Flügelfläche 20,20 m² Leergewicht 684 kg Normales Startgewicht 862 kg Maximales Startgewicht 910 kg Maximale Geschwindigkeit auf 1000 m 187 km/h Maximale Geschwindigkeit auf Meereshöhe 185 km/h Steiggeschwindigkeit auf 1000 m 4 bis 5 Minuten je nach Quelle Dienstgipfelhöhe 6000 m Einsatzdauer 2 Stunden

Bewaffnung: : Zwei 08/15 Maschinengewehre mit Kaliber 7,92 mm.