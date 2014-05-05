Ryanair mit neuen Destinationen ab Bremen

Im Winterflugplan 2014/2015 nimmt Ryanair mit Göteborg, Lissabon und Madrid drei neue Linienverbindungen ab Bremen auf.

Die Low Cost Carrier aus Irland bietet dann insgesamt 17 Strecken ab dem Flughafen Bremen an und plant pro Jahr damit 1,1 Millionen Passagiere von und nach Bremen zu transportieren. Anlässlich der Bekanntgabe der drei neuen Verbindungen hat die Airline für die Monate Juni und Juli Aktionstickets aufgelegt, die seit dem 1. Mai gebucht werden können.