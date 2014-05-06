Ryanair kauft weitere Boeing 737-800

Der irische Low Cost Carrier Ryanair hat bei Boeing fünf weitere Boeing 737-800 der neusten Generation in Auftrag gegeben.

Vier der neu bestellten Single Aisle Jets sollen im frühen Sommer 2015 übernommen werden und die fünfte Maschine soll im Februar 2016 ausgeliefert werden. Mit diesem Auftrag erhöht Ryanair die ursprüngliche Bestellung über 175 Boeing 737-800 Verkehrsflugzeuge auf 180 Maschinen dieses Typs. Die Modifikation des Auftrages ermöglicht eine höhere Auslieferungsrate, zwischen September 2014 und Juli 2015 können neu einundzwanzig statt siebzehn neue Boeing 737 übernommen werden. Ryanair beabsichtigt mit den zusätzlichen Maschinen forciert neue Routen zu eröffnen oder auf gut laufenden Verbindungen die Frequenzen zu erhöhen.