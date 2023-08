Embraer lieferte 52 Flugzeuge aus

Der brasilianische Flugzeugbauer konnte im 2. Quartal 52 Maschinen an seine Kunden ausliefern.

Der drittgrösste Flugzeughersteller lieferte in den ersten sechs Monaten 97 Verkehrsflugzeuge aus. Embraer hat einen Bestellungsüberhang von 20,7 Milliarden US Dollar. Die Unternehmung aus Brasilien ist zuversichtlich in diesem Jahr die prognostizierten 195 bis 200 Jets auszuliefern.