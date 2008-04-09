Embraer liefert 45 Jets im 1. Quartal
09.04.2008 PSEN
Der brasilianische Flugzeughersteller Embraer meldete Anfang dieser Woche 45 Auslieferungen im 1. Quartal 2008.
Bei den 45 Maschinen handelte es sich um 7 Privatjets und 38 kommerzielle Verkehrsflugzeuge. Damit stiegen die Einkünfte um US$ 1,5 Milliarden auf einen Rekordbetrag von US$ 20,3 Milliarden. Der Hersteller sagte, er habe weitere 509 Bestellungen offen. Embraer ist der führende Produzent von Regionalflugzeugen in der 70 bis 120 – Sitzer - Nische.