Embraer liefert 45 Jets im 1. Quartal

Der brasilianische Flugzeughersteller Embraer meldete Anfang dieser Woche 45 Auslieferungen im 1. Quartal 2008.

Bei den 45 Maschinen handelte es sich um 7 Privatjets und 38 kommerzielle Verkehrsflugzeuge. Damit stiegen die Einkünfte um US$ 1,5 Milliarden auf einen Rekordbetrag von US$ 20,3 Milliarden. Der Hersteller sagte, er habe weitere 509 Bestellungen offen. Embraer ist der führende Produzent von Regionalflugzeugen in der 70 bis 120 – Sitzer - Nische.