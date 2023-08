Embraer liefert 1100. ERJ 145 aus

Letzte Woche konnte Embraer den 1100. ERJ 145 Jet ausliefern. Es handelte sich um einen Business Jet vom Typ Legacy 600.

Der ERJ 145 mauserte sich über die letzten Jahre hinweg zu einem der beliebtesten Kurzstreckenflugzeuge im Segment der Verkehrsflugzeuge mit bis zu 50 Sitzplätzen. In den letzten Jahren transformierte Embraer ERJ 145 zu einem Geschäftsreiseflugzeug, das unter dem Namen Legacy 600 vermarktet wird. Embraer hat die Zeichen der Zeit rasch erkannt und ihre kleineren Regionaljets zu Businessjets nachgerüstet, so können sie am Markt weiter verkauft werden. Von dem Legacy 600 wurden bereits mehr als 160 Stück verkauft, die Maschine verfügt über eine Reichweite von bis zu 3.400 Nautischen Meilen (6.300 km). Link: Embraer