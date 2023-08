Allegiant meldet ansteigende Passagierzahlen

Die amerikanische Allegiant Air hat ihre Verkehrszahlen für den Monat März und das erste Quartal des Jahres bekannt gegeben.

Im März stieg die Anzahl transportierter Passagiere um 20,9 Prozent auf 515.298. Der Verkehr kletterte um 19,1 Prozent auf 467,6 Millionen RPMs, während die Kapazität im gleichen Zeitraum 17,3 Prozent zunahm und 507,85 ASMs erreichte. Die Auslastung stieg um 1,5 Prozentpunkte auf 92,3 Prozent im Vergleich zum März 2008. Die Passagierzahlen im ersten Quartal lagen bei 1.210.325, ein Plus von 14,8 Prozent. Insgesamt verbuchte Allegiant 1,102 Milliarden RPMs, was einer Verbesserung von 13,3 Prozent entspricht, und 1,214 Milliarden ASMs, ebenfalls ein Plus von 8,5 Prozent gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres. Die durchschnittliche Auslastung für die ersten drei Monate lag bei 90,8 Prozent, 3,9 Prozentpunkte höher als im Jahr zuvor.