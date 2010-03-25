Thai least drei Boeing Maschinen von Jet

Thai Airways wird drei Boeing Flugzeuge von Jet Airways mittels Leasingvertrag für die nächsten drei Jahre übernehmen.

Die private Airline hat einen Dry-Leasing Vertrag für drei Boeing 777-300 Maschinen unterzeichnet, welche ab sofort in der Flotte von Thai zum Einsatz kommen werden. Jet Airways hat bereits vier 777-300ER an Turkish Airlines auf dieselbe Art und Weise vermietet.

Indiens JetAirways plant jedoch auch ein massvolles Wachstum, vorgesehen ist die Erweiterung ihres globalen Netzwerkes, unter anderem mit der Lancierung eines täglichen Non-Stop Fluges von Mumbai nach Johannesburg ab dem 14. April 2010 und einem weiteren täglichen Service auf der Thiruvananthapuram – Damman Strecke ab dem 28. März 2010. Im Inlandsegment kommen ab diesem Datum ebenfalls weitere Flüge hinzu.