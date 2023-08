Boeing Commercial Airplanes Chef geht in Pension

Scott Carson gab am 31. August bekannt, dass er Ende 2009 die Unternehmung verlassen werde.

Scott Carson hat Boeing Commercial Airplanes als Geschäftsführer seit 2006 geführt. Ende 2009 wird der 63 jährige in Pension gehen. Ab sofort übernimmt Jim Albaugh die Rolle von Scott Carson bei Boeing Commercial Airplanes. Damit eine saubere Übergabe des Bereichs möglich ist, wird Scott Carson Jim Albaugh in seiner neuen Aufgabe bis Ende Jahr unterstützen. Jim Albaugh führte bei Boeing das Rüstungsgeschäft, hier wird die Führung Dennis Muilenburg übernehmen. Scot Carson hatte während 38 Jahren bei Boeing in unterschiedlichsten Funktionen gearbeitet und wird nach seiner Pension die Non Profit Organisation United Way of King County weiterführen, die von Boeing stark unterstützt wird.