Airbus Hudson Held geht in den Ruhestand

Captain Chesley Sullenberger wasserte vor gut einem Jahr einen Airbus A320 auf dem Hudson River, jetzt verlässt „Sully“ das Cockpit bei US Airways und geht in Pension.

Mit einer Meisterhaften Landung gelang es Captain Chesley Sullenberger und First Officer Jeff Skiles am 15. Januar 2009 einen Airbus A320 nach einem zweifachen Triebwerkausfall sicher auf dem Hudson River zu landen. Von den 150 Passagieren und 5 Besatzungsmitgliedern konnten sich alle retten. Mit seinen 59 Jahren wird Captain Chesley Sullenberger nach 30 Jahren das Cockpit bei US Airways verlassen und sich neben seiner Pension vermehrt Aufgaben in der Flugsicherheit widmen. Sein letzter Flug bestritt „Sulli“ mit First Officer Jeff Skiles. Auch Flight Attendant Doreen Welsh, die bei dem Hudson Flug dabei war, verlässt US Airways nach 39 Jahren und geht in Pension.