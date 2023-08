Airbus A380 wird A350 XWB Triebwerk testen

Airbus wird voraussichtlich anfangs 2011 das Rolls Royce Trent XWB an einem Airbus A380 im Flug testen.

Als einzige Triebwerkoption steht für den Airbus A350 XWB momentan das Trent XWB von Rolls Royce zur Auswahl. Bei dem Trent XWB handelt es sich um eine Weiterentwicklung des Trent 900 und Trent 1000 und wird in der Schubklasse zwischen 374 kN bis maximal 414 kN angesiedelt sein. Die Zertifizierung des neuen Triebwerks erwartet Rolls Royce für 2011 und die Einführung wird mit dem ersten Airbus A350-900 in der zweiten Jahreshälfte 2013 erwartet. Das Trent XWB ist grösser als das Trent 900, welches an dem Airbus A380 eingesetzt wird, und wird einen grösseren Fandurchmesser haben und ein noch effizienteres Brennkammersystem erhalten. Unter den Triebwerken will Rolls Royce mit dem Trent XWB neue Masstäbe setzen, was den Verbrauch und die Umweltfreundlichkeit betrifft, zudem sollen auch die Betriebskosten gegenüber den früheren Konstruktionen tiefer liegen. Der britische Triebwerkhersteller will mit den Bodentests Mitte 2010 beginnen und plant zusammen mit Airbus das Triebwerk ab 2011 an dem A380 Testflugzeug MSN001 im Flug zu testen. Das Triebwerk würde an einer der inboard Positionen (als Nummer zwei oder Nummer drei) an den A380 eingebaut werden. Das Testflugprogramm ist mit rund 100 Flugstunden veranschlagt worden. Es ist das erste Mal, dass ein Airbus A380 als Plattform zum Testen eines neuen Triebwerks dienen wird.