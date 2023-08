Airberlin fliegt neu von Berlin nach Basel

Airberlin nimmt eine neue Verbindung in die Schweiz auf. Ab dem 24. Februar 2011 fliegen die rot-weißen Flugzeuge täglich bis zu zwei Mal von Berlin-Tegel nach Basel.

Die erste Maschine startet montags bis freitags um 08.55 Uhr, die zweite um 17.10 Uhr. An den Wochenenden gibt es einen Flug pro Tag: samstags um 8.55 Uhr sowie sonntags um 17.10 Uhr. Die Flüge ex Basel starten wochentags um 6.35 Uhr sowie 19.15 Uhr, samstags um 6.35 Uhr und sonntags um 19.15 Uhr. Die Startzeiten ermöglichen sowohl Geschäftsreisenden als auch Urlaubern Tagesaufenthalte in Basel. Fluggäste aus Köln-Bonn, Münster-Osnabrück und Nürnberg können darüber hinaus praktische Umsteigeverbindungen via Berlin nach Basel nutzen. Somit optimiert airberlin mit der neuen Verbindung in die Schweizer Metropole auch die wichtige Rolle des Berlin-Hubs.