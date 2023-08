Air Canada meldet mehr Verkehr

Im Juni 2011 konnte Air Canada gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut leicht zulegen, die Nachfrage stieg um zweieinhalb Prozentpunkte.

Air Canada konnte im Juni 2011 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjuni um zweieinhalb Prozent auf 4,911 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei leicht um drei Prozent auf 5,830 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um einen halben Prozentpunkt auf branchenübliche 84,2 Prozentpunkte. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres baute Air Canada die Verkehrsleistung um sieben Prozent aus, die Nachfrage stieg in der selben Berichtsperiode um sieben Prozent, dies führt zu einer durchschnittlichen Auslastung von 80,4 Prozent, was wiederum einer Abnahme von 0,9 Prozent entspricht.