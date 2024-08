Air Astana und Japan Airlines vereinbaren Codeshare

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Die kasachische Fluggesellschaft Air Astana und Japan Airlines haben ein Codeshare-Abkommen geschlossen.

Anlass dafür ist eine neue Flugverbindung von Almaty nach Tokio, die im Frühjahr 2026 aufgenommen werden soll. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden die Flüge zwischen der kasachischen Wirtschaftsmetropole und der Hauptstadt Japans unter den jeweiligen Flugnummern beider Airlines angeboten.

Das Abkommen verbessert die Flugverbindungen zwischen Kasachstan und Japan sowohl für Geschäfts- als auch Urlaubsreisende und fördert den Personen- und Warenverkehr gleichermaßen. Die diplomatischen Beziehungen zwischen Japan und Kasachstan wurden im Jahr 1992 aufgenommen und haben sich seitdem stetig weiterentwickelt.

Peter Foster, CEO der Air Astana Group, erläuterte: „Die Partnerschaft mit Japan Airlines ist ein wichtiger Schritt, um unser internationales Streckennetz auszubauen und unseren Kunden noch mehr Reisemöglichkeiten zu bieten. Wir freuen uns darauf, unseren Passagieren ein reibungsloses Flugerlebnis zwischen Kasachstan und Japan zu offerieren.“

Mitsuko Tottori, CEO der Japan Airlines Group, sagte dazu: „Mit großer Freude sehen wir der Zusammenarbeit mit einem so angesehenen Partner wie Air Astana entgegen. Wir wollen dazu beitragen, die seit über 30 Jahren bestehenden diplomatischen Beziehungen durch eine intensivere Entwicklung des Personen- und Frachtverkehrs zu stärken.“

Nach der Integration in den Flugplanungs- und Buchungssystemen beider Airlines werden weitere Details zu den Strecken bekanntgegeben.

Über Japan Airlines

Japan Airlines, Japans erste private Fluggesellschaft, wurde 1951 gegründet und ist Mitglied der oneworld Alliance. Die Fluggesellschaft betreibt eine Flotte von 227 Flugzeugen (Stand: März 2024) und begann mit der Erneuerung ihrer internationalen Langstreckenflugzeuge mit dem Airbus A350-1000 zum Winterflugplan 2023. Gemeinsam mit anderen Fluggesellschaften der JAL-Gruppe und Partner-Airlines bietet JAL ein umfangreiches Streckennetz an, das 384 Flughäfen in 66 Ländern und Regionen bedient. Die Fluggesellschaft wurde mehrfach für ihren außergewöhnlichen Service ausgezeichnet, einschließlich der Zertifizierung als 5-Sterne-Airline durch Skytrax und der Verleihung des renommierten Titels „World Class“ Airline durch die Airline Passenger Experience Association (APEX). Japan Airlines setzt sich das Ziel, höchste Standards in der Flugsicherheit und bei der Qualität ihrer Dienstleistungen zu gewährleisten und strebt danach, weltweit die von Passagieren bevorzugte Fluggesellschaft zu sein.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 56 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana zwölfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).