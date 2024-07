Air Astana fördert die Entwicklung von SAF-Treibstoff

Air Astana Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Air Astana unterstützt die Entwicklung von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) in Kasachstan und will damit klimaneutraler werden.

Air Astana geht einen weiteren Schritt in Richtung Umweltschutz: Die kasachische Fluggesellschaft und KazMunayGas, Kasachstans führendes staatliches Öl- und Gasunternehmen, haben in einer gemeinsam finanzierten Vorstudie („Pre-Feasibility Study“) die Produktion und Nutzung von nachhaltigem Flugkraftstoff (Sustainable Aviation Fuel, SAF) in Kasachstan geprüft. Die Studie wurde von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung angestoßen und von der Luftfahrtbehörde Kasachstans unterstützt. Die Durchführung lag bei ICF, einem weltweit agierenden Beratungs- und Technologiedienstleister.

Die umfassende Vorstudie hat Dekarbonisierungs-Strategien geprüft, die globale SAF-Landschaft analysiert, Angebot und Nachfrage sowie die Verfügbarkeit von notwendigen Rohstoffen zur Herstellung von SAF bewertet. Außerdem wurde untersucht, welche Technologien sich für die Produktion des nachhaltigen Kraftstoffs in Kasachstan eignen und wie ein lokaler SAF-Markt aufgebaut werden kann.

Air Astana hat es sich zum Ziel gesetzt, die nachhaltigste Fluggesellschaft in Zentralasien sowie den GUS-Staaten zu werden und bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Darüber hinaus unterstützt Air Astana das Ziel der „Association of Asia Pacific Airlines“, die eine SAF-Beimischung von 5 Prozent bis 2030 vorsieht.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 54 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana zwölfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).