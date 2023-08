Afriqiyah kauft weitere Airbus A350

Am 12. November 2012 bestellte die Fluggesellschaft aus Libyen vier weitere Airbus A350-900.

Neben diesem neuen Auftrag wandelt Afriqiyah Airways die bestehende frühere Bestellung von sechs A350-800 in A350-900 um. Insgesamt wird die Flotte von Afriqiyah künftig zehn A350 zählen. Die Maschinen werden für 314 Passagiere ausgelegt sein und sollen ab 2014 auf neuen Routen nach Asien, in den Nahen Osten und in die Vereinigten Staaten eingesetzt werden. Mit diesem neuen Auftrag steigt der Auftragsbestand bei dem A350XWB auf insgesamt 562 Maschinen von 34 Kunden.