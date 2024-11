ADV gibt Oktoberzahlen bekannt

Flughafen Frankfurt (Foto: Flughafen Frankfurt)

Die deutschen Flughäfen konnten im Oktober 21,24 Millionen an- und abfliegende Passagiere begrüßen. Das Passagieraufkommen wächst zum Vormonat September um knapp 100.000 Passagiere.

Trotz dieser tiefen Zunahme wird in der Recovery-Rate zum Vorkrisenniveau von 2019 im Oktober mit 89,6 Prozent ein neuer Rekordwert erreicht. 21,24 Millionen Passagiere nutzten im Oktober die deutschen Flughäfen. Im Vergleich zum Oktober 2023 stieg das Aufkommen um +4,8%. Zum Oktober 2019 fehlen noch immer -10,4% der Reisenden.

Das Cargo-Aufkommen beträgt insgesamt 422.034 Tonnen. Gegenüber Oktober 2023 ist das ein Wachstum von +3,9% (ggü. Oktober 2019 +0,5%).

Die Zahl der gewerblichen Flugbewegungen lag mit 170.305 Starts und Landungen um +0,4% über dem Vorjahreswert. Gegenüber 2019 wurden 81,5% der gewerblichen Flüge durchgeführt.

Der Oktober im Blick – innerdeutscher Nachfragerückgang und internationales Aufkommenswachstum

Der Ferienmonat Oktober hebt sich in diesem Jahr nicht stark vom Vormonat ab. Das absolute Wachstum von nicht einmal 100.000 Passagieren zum September 2024 und ein sehr geringer Zuwachs an Bewegungen, spiegeln das geringe Flugangebot wider. Nur der Blick auf die Entfernungsklassen zeigt typische Urlaubszeitmerkmale. So geht das innerdeutsche Aufkommen zurück, das vor allem durch den Businessverkehr gekennzeichnet ist. Die internationalen Verkehre nach Europa und in die interkontinentalen Zielmärkte dagegen legen stabil zu. In der Recovery bleibt Deutschland im europäischen Vergleich weiterhin das Schlusslicht.

Die Nachfrage im innerdeutschen Luftverkehr nimmt im Oktober mit 2,26 Mio. Passagieren im Vergleich zum Vormonat September etwas ab (knapp -60.000 Passagiere). Eine typische

Beobachtung in Ferienzeiten. Im Vorjahresvergleich fällt dieses Marktsegment um -0,5%. Gegenüber Oktober 2019 fehlen noch knapp die Hälfte der Passagiere (-46,1%).

Im Europa-Verkehr wurden im Oktober 15,16 Millionen Passagiere gezählt. Zum Vormonat September wächst das Passagieraufkommen mit +0,3% (rund +44.000 Passagiere) nur sehr schwach, obwohl in allen Bundesländern Oktoberferien sind. Im Vergleich zum Oktober 2023 beträgt das Wachstum +5,6%. Es fehlt noch immer das Aufkommen aus der Incoming-Nachfrage im point-to-point-Verkehrssegment. Die Recovery-Rate zu 2019 liegt bei 97,6%.

Mit mehr als 3,78 Millionen Passagieren wächst die Interkont-Nachfrage im Vergleich zum September (rund +116.000 Passagiere). Zum Vorjahresmonat (Oktober 2023) wächst dieses Marktsegment mit +5,1%. Im Vergleich zum Oktober 2019 liegt die Recovery-Rate bei 95,9% der Passagiere.

Das Jahr im Blick – Ferien können die abnehmende Wachstumsdynamik nicht brechen

Von Januar bis Oktober 2024 wurden an den deutschen Flughäfen 181,99 Millionen Passagiere (an+ab) gezählt. Das sind zum Vorjahreszeitraum +7,5% mehr Passagiere. Der Jahrestrend mit der weiter abnehmenden Wachstumsdynamik hält an. Die deutsche Recovery-Rate erreicht in den ersten zehn Monaten nur 84,4% zum Vorkrisenzeitraum Jan-Okt 2019.

Verteilung der Marktsegmente im Jahresverlauf:

20,09 Millionen Passagiere flogen innerdeutsch (+3,8% zum Vorjahr), gegenüber Jan-Okt 2019 ist das erstmalig geringfügig mehr als die Hälfte (51,1%).

127,03 Millionen Passagiere sind im Europa-Verkehr an den deutschen Flughäfen unterwegs (+7,9% zum Vorjahr, gegenüber Jan-Okt 2019 sind es 91,3%).

Die Interkont-Nachfrage (34,58 Millionen Paxe) wächst mit +8,1% zum Vorjahr (gegenüber Jan-Okt 2019 sind es 93,6%).

Cargo-Aufkommen – Ausladungen wachsen, Einladungen rückläufig

Zum Vormonat September steigt das Luftfrachtaufkommen im Oktober um knapp 29.000t. Die insgesamt 422.034 Tonnen bedeuten im Vergleich zum Vorjahresmonat aus 2023 +3,9% mehr Fracht (gegenüber 2019 sind das +0,5%).

Die Einladungen erreichen im Oktober 215.502 Tonnen (gegenüber 2023 +1,5%, gegenüber 2019 -1,1%). Die Ausladungen wachsen um +6,4% auf 206.532 Tonnen (gegenüber 2019 +2,3%).

Das Luftfrachtaufkommen von Januar bis Oktober 2024 summiert sich auf insgesamt 3.967.454 Tonnen (+2,3% zum Vergleichszeitraum 2023 und ggü. 2019 -0,3%). Die Ausladungen (+5,1%) wachsen, während die Einladungen (-0,2%) eher zurückgehen

ADV