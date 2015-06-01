Austrian mit neuer Linie von Wien nach Manchester

Austrian Airlines wird ab dem 10. September 2015 einmal täglich von Wien nach Manchester verkehren.

Die Stadt ist ein wichtiges Industrie- und Kulturzentrum und Mittelpunkt der Region Greater Manchester, eine der einwohnerstärksten Regionen in England. Neben den bereits bestehenden 28 wöchentlichen Flügen nach London, stärken die bis zu sieben zusätzlichen Frequenzen nach Manchester die Verbindung in beide Richtungen und das Austrian Netzwerk. Der täglich Hinflug von Wien startet um 9:50 Uhr (Ankunft Manchester 11:20 Uhr). Der Rückflug um 13:10 Uhr mit Ankunft in Wien um 16:30 Uhr.

Die neuen Flüge, in eine der meistbesuchten britischen Städte, stellen ein optimales Angebot für den Lokalverkehr dar, um Wien mit dem Wirtschaftsstandort Manchester zu verbinden. Zusätzlich bietet Austrian Airlines bestmögliche Umsteigeverbindungen in die Bundesländer sowie nach Zentral- und Osteuropa.

Mit Manchester baut Austrian Airlines ihr westeuropäisches Portfolio aus und stärkt ihre Präsenz im britischen Markt. Die Flüge werden mit einer Fokker durchgeführt. Insgesamt bietet die heimische Fluggesellschaft, mit London, zwei Direktverbindungen nach Großbritannien mit bis zu fünf täglichen Flügen an.

Austrian Airlines