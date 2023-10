Boeing 757 von Fedex macht Bauchlandung

FedEx Boeing 757-236 SF (Foto: Marcel ACEVEDO)

Eine Fedex Besatzung einer Boeing 757 hatte am Mittwoch, den 4. Oktober 2023, mit einem Problem in der Hydraulik zu kämpfen und musste auf dem Flughafen von Chattanooga eine Bauchlandung machen.

Die Boeing 757 Frachtmaschine startete am Mittwoch in der Nacht um 22:24 Uhr auf dem Chattanooga Metropolitan Airport in Tennessee unter der Flugnummer FedEx FX1376 in Richtung Memphis International Airport, dem Frachtdrehkreuz von Fedex. Bereits kurz nach dem Start meldeten die drei Besatzungsmitglieder Probleme mit der Hydraulik. Die zweistrahlige Boeing 757-236 SF stieg auf eine Höhe von 5.000 Fuß und flog in der Nähe des Startflughafens Warteschleifen, damit die Piloten die nötigen Checklisten abarbeiten konnten. Nach einem tiefen Platzüberflug bestätigte die Flugsicherung, dass das Fahrwerk nicht ausgefahren sei. Die Piloten deklarierten einen Notfall und setzten daraufhin um 23:47 Uhr Lokalzeit zu einer Bauchlandung an, diese gelang, die Maschine schlittertet jedoch über das Pistenende hinaus und kam im Gras zum Stopp. Die drei Besatzungsmitglieder haben die stark beschädigte Boeing 757 Frachtmaschine über die Notrutsche verlassen und blieben unverletzt. Die US-amerikanische Transportbehörde NTSB und US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA haben eine Flugunfalluntersuchung eingeleitet.

FedEx Boeing 757-200BCF Bauchlandung in Chattanooga (Foto: AP Authority)

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um einen Boeing 757-236 SF-Frachter. Das Flugzeug hat die Baunummer 24118/163 und wurde 1988 in Verkehr gesetzt. Der Boeing 757 Vollfrachter gehört FedEx und ist in den USA auf die Immatrikulation N977FD zugelassen. Die Boeing 757-236 SF wurde bei dem Landeunfall strak beschädigt und muss abgeschrieben werden.

Das Wetter

Das Wetter war zum Unfallzeitpunkt gut.

METAR

KCHA 050353Z 20003KT 10SM FEW080 BKN250 22/16 A3011 RMK AO2 SLP187 LAST T02170156=

KCHA 050253Z 00000KT 10SM SCT075 BKN250 22/16 A3012 RMK AO2 SLP190 T02220156 51007=