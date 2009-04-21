Blog
02.06.2012 RK
Einweisung Lugano
Wie ich im letzten Blog angekündigt habe befinden wir uns frisch gestärkt nach der Kaffepause auf dem Flugplatz Lugano, hier wollen wir es wissen, schafft es die Citation nach dem Triebwerkausfall über die Berge, die vor uns liegen.
17.03.2012 RK
London City Airport
Heute steht die Einweisung auf den London City Airport auf dem Programm, anschliessend müssen wir noch Lugano machen und Maria kann sich in London Gatwick mit Triebwerkausfällen herumschlagen.
28.05.2010 RK
Wenn Tote lebendig werden!
Wir befinden uns wieder einmal im Simulator. Heute stand ein langes Tagesprogramm an und endlich befinden wir uns im Anflug auf die Piste 23 in Genf.
17.07.2009 RK
Triebwerkausfälle in Zürich
Während einer Umschulung auf einen Airliner oder einen Business Jet müssen fast alle Pannen durchgeübt werden, damit bei allfälligen Notfällen im täglichen Umgang mit diesen Flugzeugen situationsgerecht reagiert werden kann.
07.07.2009 RK
Manchester - Birmingham
Von Manchester nach Birmingham, das ist unsere zweite Lektion in der Umschulung auf die Citation Jet Familie von Cessna.
02.07.2009 RK
Heute ist Stall Tag!
Umschulung auf den Citation Jet, Fortsetzung.
27.06.2009 RK
Start im Simulator
Jetzt geht es im Simulator los
02.06.2009 RK
Schlaflose Nacht
Heute lesen Sie, wie wir uns während dem JAA Test geschlagen haben.
22.05.2009 RK
Morgen erwartet uns der grosse Tag!
Nach drei Tagen Theoriekurs erwarten uns heute die Performance Berechnungen, denn auch dieses Wissen muss Morgen sitzen.
02.05.2009 RK
Auftakt Theoriekurs Citation Jet
Maria und ich wissen noch nicht so recht, wie wir den ganzen Stoff innerhalb von fünf Tagen bewältigen sollen.
21.04.2009 RK
Wissen Sie eigentlich wo Farnborough liegt?
In diesem Blog erfahren Sie so einiges, wie eine Umschulung auf einen Mini Airliner abläuft. Ich berichte in ein paar Folgen über meine Freuden und Leiden während meines Type Rating Kurses auf den Meistverkauften Business Jet.