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Cockpit Citation CJ2
Einweisung Lugano

02.06.2012 RK

Einweisung Lugano

Wie ich im letzten Blog angekündigt habe befinden wir uns frisch gestärkt nach der Kaffepause auf dem Flugplatz Lugano, hier wollen wir es wissen, schafft es die Citation nach dem Triebwerkausfall über die Berge, die vor uns liegen.

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London City Airport

17.03.2012 RK

London City Airport

Heute steht die Einweisung auf den London City Airport auf dem Programm, anschliessend müssen wir noch Lugano machen und Maria kann sich in London Gatwick mit Triebwerkausfällen herumschlagen.

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Wenn Tote lebendig werden!

28.05.2010 RK

Wenn Tote lebendig werden!

Wir befinden uns wieder einmal im Simulator. Heute stand ein langes Tagesprogramm an und endlich befinden wir uns im Anflug auf die Piste 23 in Genf.

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Triebwerkausfälle in Zürich

17.07.2009 RK

Triebwerkausfälle in Zürich

Während einer Umschulung auf einen Airliner oder einen Business Jet müssen fast alle Pannen durchgeübt werden, damit bei allfälligen Notfällen im täglichen Umgang mit diesen Flugzeugen situationsgerecht reagiert werden kann.

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Manchester - Birmingham

07.07.2009 RK

Manchester - Birmingham

Von Manchester nach Birmingham, das ist unsere zweite Lektion in der Umschulung auf die Citation Jet Familie von Cessna.

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Heute ist Stall Tag!

02.07.2009 RK

Heute ist Stall Tag!

Umschulung auf den Citation Jet, Fortsetzung.

Cockpit Citation CJ2
Start im Simulator

27.06.2009 RK

Start im Simulator

Jetzt geht es im Simulator los

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Schlaflose Nacht

02.06.2009 RK

Schlaflose Nacht

Heute lesen Sie, wie wir uns während dem JAA Test geschlagen haben.

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Morgen erwartet uns der grosse Tag!

22.05.2009 RK

Morgen erwartet uns der grosse Tag!

Nach drei Tagen Theoriekurs erwarten uns heute die Performance Berechnungen, denn auch dieses Wissen muss Morgen sitzen.

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Auftakt Theoriekurs Citation Jet

02.05.2009 RK

Auftakt Theoriekurs Citation Jet

Maria und ich wissen noch nicht so recht, wie wir den ganzen Stoff innerhalb von fünf Tagen bewältigen sollen.

Robert Kühni
Wissen Sie eigentlich wo Farnborough liegt?

21.04.2009 RK

Wissen Sie eigentlich wo Farnborough liegt?

In diesem Blog erfahren Sie so einiges, wie eine Umschulung auf einen Mini Airliner abläuft. Ich berichte in ein paar Folgen über meine Freuden und Leiden während meines Type Rating Kurses auf den Meistverkauften Business Jet.

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